الاقتصـاد الأمريكـي فـي قبضـة «البيانـات المتشائمـة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مستوى قياسياً مرتفعاً للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزاً 6 ملايين؛ إذ فرضت المزيد من السلطات تدابير؛ للبقاء في المنازل؛ لكبح جائحة فيروس «كورونا» المستجد، التي يقول اقتصاديون: إنها (الجائحة) تدفع بالاقتصاد صوب الركود.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، يوم أمس الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب في أحدث أسبوع من مستوى غير معدل بلغ 3.3 مليون طلب في الأسبوع السابق.

ويقدم التقرير الحكومي الأسبوعي أوضح برهان حتى الآن على أن أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي انتهى على الأرجح في مارس/‏ آذار.

يأتي ذلك، بعد يوم على بيانات تشير إلى انكماش نشاط الصناعات التحويلية دون المتوقع في مارس/‏ آذار؛ لكن التعطيلات الناجمة عن «كورونا» دفعت طلبيات التوريد الجديدة التي تلقتها المصانع إلى أدنى مستوياتها في 11 عاماً، مما يؤكد آراء المحللين بأن الاقتصاد في ركود.

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وازداد أفق الاقتصاد قتامة ببيانات أخرى صدرت، يوم أول أمس الأربعاء؛ حيث تُظهر تراجع وظائف القطاع الخاص الشهر الماضي للمرة الأولى في عامين ونصف العام مع إغلاق الشركات؛ امتثالاً لإجراءات صارمة؛ بهدف احتواء الفيروس سريع الانتشار.

وأجبرت الصورة الاقتصادية، غير الباعثة على التفاؤل، مجلس الاحتياطي الاتحادي لأخذ إجراءات استثنائية، في حين وقع الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، حزمة تحفيز حجمها 2.2 تريليون دولار.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أول أمس الأربعاء، عن تخفيف قيود متعلقة بالرافعة المالية عن البنوك الكبيرة التي تزيد قيمة أصولها على 250 مليار دولار، بشكل مؤقت؛ ما يتيح خصم حيازاتها من سندات الخزانة وودائعها لدى الاحتياطي الفيدرالي من حساباتها المتعلقة بنسب الرافعة المالية المفروضة على البنوك الكبرى في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، ارتفع رصيد سندات الخزانة الأمريكية متخطياً حاجز النصف تريليون دولار، يوم الثلاثاء الماضي بحسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة، يوم الأربعاء الماضي. ووصل رصيد سندات الخزانة إلى 515 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي بزيادة 108 مليارات دولار على اليوم السابق. وبذلك يكون رصيد سندات الخزانة الأمريكية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/‏كانون الأول 2008.

ويرجع السبب وراء جزء كبير من هذا الارتفاع إلى زيادة إصدارات سندات الخزانة سعياً لتوفير السيولة اللازمة لتمويل خطة الدعم الاقتصادي التريليونية في مواجهة تبعات فيروس «كورونا» الاقتصادية.