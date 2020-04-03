شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو»: أسعار الأغذية الأساسية تراجعت 4.3% في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة في مارس/آذار الماضي؛ بفعل تضرر الطلب المرتبط بتفشي فيروس «كورونا»، وتراجع أسعار النفط العالمية.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.2 نقطة في مارس/آذار بانخفاض 4.3% عن فبراير/شباط.

إنتاج الحبوب

ورفعت فاو على نحو طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب؛ حيث تتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.721 مليار طن تقريباً في 2019، مقارنة مع توقعات سابقة بأن يسجل 2.719 مليار طن، وبزيادة نحو 2.4 في المئة على إنتاج 2018.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن نتائج مؤشرها للمواد الغذائية؛ عكس تراجع كُلفة سلة من السلع الأساسية تتضمن الحبوب وبذور الزيت ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

ضغط المعروض

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وقال كبير الاقتصاديين لدى المنظمة عبد الرضا عباسيان: إن السبب في تراجع الأسعار يرتبط بالعرض أكثر منه بمستويات الطلب، التي تأثرت بدورها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الإنتاج العالمي من الحبوب والذي وصل إلى 2.72 طن في العام الماضي، مرجحة أن يرتفع الإنتاج هذا العام بنحو 2.4%.

وسجل مؤشر فاو لأسعار السكر أكبر انخفاض؛ حيث نزل بنسبة 19.1% عن الشهر السابق. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الاستهلاك المرتبط بإجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس في الكثير من الدول، وانخفاض الطلب من منتجي الإيثانول؛ بفعل تراجع أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة.

اللحوم والزيوت

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 12%؛ بفعل تراجع أسعار زيت النخيل المرتبط بتراجع أسعار الزيوت الخام المعدنية، وتزايد الضبابية بشأن تأثير فيروس «كورونا» على السوق.

وكانت أسعار اللحوم الأقل انخفاضاً بتراجعها بنحو 0.6% وتلتها أسعار الحبوب متراجعة بنحو 1.9%، فيما خالفت أسعار الأرز الاتجاه العام، وارتفعت لثالث شهر على التوالي بدعم من عمليات التخزين؛ بفعل مخاوف من فيروس «كورونا» وأنباء ذكرت أن فيتنام قد تفرض قيوداً على الصادرات.

وعلى الرغم من أن فاو رفعت توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2019 فإنها تتوقع بقاء إنتاج القمح في 2020 من دون تغيير عند 763 مليون طن مقترباً من المستوى القياسي المسجل في العام الماضي. (وكالات)