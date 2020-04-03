شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات تستقر في المنطقة الخضراء بدعم «أبوظبي الأول» و«إعمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استقرت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء، مدعومة بأداء انتقائي للأسهم القيادية، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.35% بدعم من «أبوظبي الأول» وأسهم الطاقة والعقار، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.12%، بدعم من شركات إعمار.

وتماسكت الأسواق أمام ضغوط التراجع التي سجلتها أسهم «اتصالات»، و«دو»، إضافة إلى تراجعات لكل من «دبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري».

وتراجعت السيولة المتداولة في السوقين إلى 317.5 مليون درهم، عبر تداول 195 مليون سهم، نفذت في 5342 صفقة، وشهد سوق دبي 198 مليون درهم، بتداول 149.8 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 119.5 مليون درهم، بتداول 45.1 مليون سهم.

وتصدر «دبي الإسلامي» الشركات الأكثر تداولاً ب63 مليون درهم، ثم«إعمار العقارية» 52.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» ب 31 مليون درهم.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بلغ 0.12%، بما يعادل 2.12 نقطة، ليغلق عند 1722.87 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية الذي ساهم بعضها، خاصة في القطاع العقار، في دعم السوق ليغلق أخضر رغم تراجع الجزء الأخر. وصعد مؤشر العقار مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع بين المؤشرات القطاعية بنسبة 3.37%، بعد أن قفز «إعمار مولز» 10.68%، ليغلق عند 1.14 درهم، بتداول 11 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار العقارية» 3.31% إلى 2.18 درهم، بتداول 52.25 مليون درهم، و«الاتحاد العقارية» 3.4% إلى 0.211 درهم، فيما تراجع «إعمار للتطوير» 4.83% إلى 1.97 درهم. وفي المقابل، تراجع مؤشر البنوك 0.91%، متأثراً بتراجع سهم «دبي الإسلامي» 2.04% إلى 3.35 درهم، بتداول 63.16 مليون درهم، و«مصرف عجمان» 3.5% إلى 0.522 درهم، وسط استقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير عند 6.9 درهم، بتداول 21.1 مليون درهم، كما ارتفع «جي إف إتش» 3.97% إلى 0.549 درهم، بتداول 7 ملايين درهم، و«أملاك» 4.8% إلى 0.24 درهم.

وهبط قطاع الاتصالات 4.54%، مع تراجع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 4.5% إلى 5.25 درهم، بتداول 4.67 مليون درهم.

وارتفع مؤشر الاستثمار هامشياً، مع صعود «دبي للاستثمار» 0.92% إلى 1.09 درهم، بينما تراجع سهم سوق دبي المالي 1.26% إلى 0.548 درهم، وتراجع «شعاع» 2.94% إلى 0.428 درهم.

وارتفع في قطاع التأمين، كل من«سلامة» 1.03% و«دار التكافل» 1.16%. أما في قطاع الخدمات، فتراجع «تبريد» 4.58% إلى 2.08 درهم، بينما ارتفع «أمانات» 1.94% إلى 0.63 درهم.

وتراجع مؤشر النقل 0.8%، مع تراجع «العربية للطيران» 3.76% إلى 0.87 درهم، و«الخليج للملاحة» 4.23%، فيما ارتفع «أرامكس» 2.2%.

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سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بوتيرة أعلى، بنحو 0.35% بما يعادل 13.25 نقطة، ليغلق عند مستوى 3758.35 نقطة، مدعوماً بأداء قطاع البنوك، وسط ضغوط من الاتصالات.

وارتفع مؤشر البنوك 1.08%، وسط أداء إيجابي لسهم «أبوظبي الأول» الذي ارتفع 2.46% إلى 9.99 درهم، بتداول 31.1 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع سهم «الشارقة الإسلامي» الذي ارتفع 1.01% إلى 1 درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» للحد الأقصى المسموح به للانخفاض بنسبة 5% إلى 4.18 درهم، و«أم القيوين الوطني» 5% إلى 1.9 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.26% إلى 3.85 درهم. وارتفع العقار 0.68%، وسط ارتفاع طفيف لسهم «الدار العقارية» 0.67% إلى 1.5 درهم، بتداول 9.5 مليون درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 0.84% إلى 0.359 درهم.

وارتفع الطاقة 2.18%، بعدما صعدت أسهم القطاع بشكل جماعي، حيث ارتفع «أدنوك للتوزيع» 2.91% إلى 2.83 درهم، بتداول 19 مليون درهم، و«دانة غاز» 1.61% إلى 0.569 درهم، و«طاقة» 1.7% إلى 0.599 درهم.

وتراجع الاتصالات 1.4%، بعدما تراجع سهم «اتصالات» السهم الرئيسي في القطاع بالنسبة نفسها، ليغلق عند 14.08 درهم، وسط تداولات بقيمة 10.5 مليون درهم.

وتراجع الاستثمار 0.75%، مع تباين إغلاقات القطاع، حيث تراجع «العالمية القابضة» 1.35% إلى 14.6 درهم، بتداول 6.4 مليون درهم، فيما ارتفع «إشراق» 3.54% إلى 0.205 درهم.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات أن المستثمرين الأجانب غير العرب، سجلوا محصلة بيعية في السوقين بنحو 28 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 91.6 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 119.5 مليون درهم.

وسجل المواطنون، محصلة شرائية بنحو 48.15 مليون نتيجة لمشتريات بقيمة 170.7 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 122.6 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة بيعية بنحو 21.2 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 29.7 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 50.88 مليون درهم.

وتباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، بعدما سجلت محصلة شرائية طفيفة بأبوظبي بنحو 2.1 مليون درهم، فيما سجلت محصلة بيعية في دبي بنحو 32.3 مليون درهم. وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 173.8 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 204 ملايين درهم.