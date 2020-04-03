«eWallet» تطلق خدمة التحويلات المالية إلى 200 دولة

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أعلنت «شركة الخدمات الرقمية المالية»، وهي شراكة تجارية بين «اتصالات» و«نور بنك»، عن إطلاق خدمة التحويلات المالية الدولية في المحفظة الإلكترونية eWallet إلى أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم بالشراكة مع موني غرام إنترناشونال MoneyGram International.

وتفصيلاً، أتاحت المحفظة الإلكترونية eWallet لعملائها إجراء التحويلات النقدية الدولية والفورية دون أي رسوم وضمن أسعار صرف تنافسية، والاستمتاع بهذه الخدمة من الهاتف المحمول في أي وقت ومكان. تتضمن الوجهات التي يمكن التحويل إليها إلكترونياً أكثر من 350.000 موقع تشمل البنوك، وخدمات السحب النقدي، والمحافظ الإلكترونية الدولية الأخرى في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. وأعلنت المحفظة الإلكترونية eWallet أن هذا العرض هو لمدة محدودة فقط.

وقال أحمد العوضي، رئيس مجلس إدارة «شركة الخدمات الرقمية المالية»: تواصل المحفظة الإلكترونية eWallet تقديم الخدمات المبتكرة والعصرية بما يرتقي بتجارب سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء قيامهم بالتعاملات المالية. وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة، نحن ندرك مدى الإقبال المتزايد للأفراد على إجراء الحوالات المالية على شبكة الإنترنت وبكل سهولة وأمان من منازلهم. هنالك الكثيرون ممن يعملون بجهد لمساندة عائلاتهم وأحبائهم حول العالم، ونحن نقدم لهم خدمات التحويلات المالية الآمنة والفورية لأكثر من 200 دولة.

وبمجرد فتح الحساب، يستطيع العملاء تعبئة الرصيد الخاص بهم والبدء بعمليات التحويل واستلام الدفعات عبر الهواتف المتحركة، وإرسال الدفعات إلى حسابهم المصرفي أو الحسابات المصرفية للآخرين، وإجراء عمليات الشراء، ودفع الفواتير، وتعبئة الرصيد للهواتف المتحركة. كما يستطيع العملاء إضافة أو سحب الرصيد المتبقي في حسابهم من خلال زيارة أحد الأفرع المعتمدة والموضحة على الموقع الإلكتروني للمحفظة.