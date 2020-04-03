«دي إكس بي» تنجح في تأجيل مستحقات للدائنين 15 شهراً

أعلنت «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن اختتام المناقشات مع شركاء التمويل بالاتفاق على تأجيل نسبة من دفع الفوائد/ الأرباح المستحقة، على أن يتم تسويتها نقداً في نهاية فترة ال15 شهراً وسيصبح هذا الاتفاق سارياً من 31 مارس 2020 ولمدة 15 شهراً حتى 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن عدد شركاء التمويل للتسهيل البنكي الأول انخفض من 15 إلى اثنين فقط «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في الوجهة الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس» من 31 مارس 2020 لحين الانتهاء من تقييم الوضع الراهن، كما قررت تأجيل افتتاح فندق «ليجولاند» من الموعد مسبقاً يونيو 2020 إلى الربع الرابع من العام الحالي ليتزامن مع افتتاح الألعاب الجديدة التي ستشمل 3 ألعاب.

وأوضحت الشركة، أن هذا القرار يشمل أيضاً تعليق العمليات التشغيلية في فندق «لابيتا»، ومنطقة التجزئة والمطاعم «ريفرلاند دبي»، مشيرة إلى أنها ستقوم بتنفيذ عمليات الصيانة الدورية لكافة مرافق الوجهة خلال فترة التوقف والتي تتخلل شهر رمضان، وذلك استعداداً لافتتاحها للزوار مجدداً.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي إكس بي إنترتيمنتس»، إن قرار تمديد تعليق العمليات التشغيلية في «دبي باركس آند ريزورتس»، يأتي دعماً للجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والعالمي للحد من تأثير انتشار كورونا.

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وأضاف: بالنظراً لصعوبة تقييم مدى تأثير انتشار الفيروس، فإنه من المبكر جداً توقع مدى تأثيره في نتائج الشركة والأداء التشغيلي بدقة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتفعيل الخطط البديلة وذلك عن طريق تطبيق العديد من المبادرات لتخفيض التكاليف التشغيلية.

وأوضح أن «دي إكس بي إنترتيمنتس» بصدد تنفيذ عدد من الإجراءات المؤقتة الإضافية للتخفيف من أثر تعليق العمليات، بما في ذلك إعادة التفاوض على اتفاقيات الموردين، والتخفيض الفوري في الإنفاق على التسويق وتعليق الاستعانة بمصادر دعم الأعمال الخارجية.

وقال الملا، إن الشركة تمتلك سيولة جيدة، خاصة بعد توصلها لاتفاق مع شركائها الماليين لتأجيل دفع نسبة من الفوائد، مما سيساهم في تحسين ودعم وضع السيولة على المدى القصير.

ولفت إلى أن الشركة توصلت لاتفاق مع شركائها الماليين لتأجيل دفع نسبة من الفوائد، وذلك لل 15 شهراً القادمة، على أن يصبح سارياً اعتباراً من 31 مارس 2020 حتى 30 يونيو 2021، مشيراً إلى أنه كانت هناك مناقشات متقدمة جارية مع شركاء التمويل في ما يتعلق بالتسهيلات البنكية للشركة والبالغة 4.2 مليار درهم.

وبين أن عدد شركاء التمويل للتسهيل البنكي الآن يضم بنكي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي دبي الوطني»، فيما أصبح التسهيل البنكي مقوماً بالكامل بالدرهم.