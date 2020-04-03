شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتوقع انكماشاً قاسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية 2008-2009، مضيفاً أنه قد يتم تسجيل انكماش يزيد على 8% في بعض الأشهر.
وقال ألتماير إن الاقتصاد حقق أداء جيداً خلال أول شهرين من العام قبل أن تدخل ألمانيا في إجراءات عزل عام فعلية في مارس/آذار.
وقال: «نتوقع أنه في بعض الأشهر في النصف الأول، قد ينكمش الاقتصاد بأكثر من 8%». (رويترز)
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