4 شــكـــوك لا تستطيع الأسواق تجاهلها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد العريان *

التخدير المؤقت الذي استكانت إليه أسواق الأسهم والناتج عن رهانات حول عمليات إعادة تخصيص الاستثمارات في إطار إعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية في نهاية الفصل الأول، تزامن مع أربعة شكوك يحاول المحللون جهدهم لتبديدها. وإلى أن يتم دمجها في توقعات أرباح الشركات وتقييمات الأصول بشكل كامل، فإن مخاطر النوبات المفاجئة لتقلبات السوق وتذبذب الأسهم يمكن أن تنتشر إلى اقتصاد تضرر بشدة من انتشار كوفيد-19.

في نهاية الربع الأول، مع انخفاض الأسهم بنسب تراوحت بين 20٪ إلى 30٪ في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم، عولت قوى السوق الذكية على توقعاتها الخاصة بموجة تدفقات مالية على الأسهم تمليها ضرورة إعادة التوازن التلقائي للمحافظ الاستثمارية. لذلك سارع هؤلاء لتغطية حيازاتهم قصيرة الأجل وذهب بعضهم بعيداً في الاعتماد على الأسهم لركوب الموجة التي أثارتها إعادة التوازن. ونتج عن هذا المزيج أفضل أسبوع من أداء سوق الأسهم الأمريكية منذ الثلاثينات ودفع بعض المحللين إلى الإعلان بأن السوق قد وصل إلى القاع ويسير وفقاً لذلك.

يتسق رد فعل السوق قصير الأجل هذا مع المقاومة الشديدة للشكوك القاتلة التي تحيط بأربع قضايا حاسمة للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وانتعاش الشركات والأسواق معاً:

أول هذه الشكوك تتعلق بمدة وشدة التعطل الاقتصادي المفاجئ الذي يسببه الفيروس، وهو أمر ستحدده المشكلات الطبية وليس الاقتصادية والمالية.

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والثاني يتعلق بالوقت الذي تستغرقه المساعدات النقدية المدعومة بالسياسات الحماسية للوصول إلى أيدي الشركات والأسر التي تعاني المتاعب، وبالتالي، لمنع مشاكل السيولة من أن تتحول إلى مشكلات إعسار وإفلاس. يضاف إلى ذلك قدرة بعض البلدان الفقيرة على تحمل المخاطر ووضع السياسات المناسبة لحلها.

ثالثاً، صعوبة إعادة تفعيل الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية المترابطة في الحالات العادية، لكن لم تظهر الدرجة نفسها من الترابط في ظل الأزمة الحالية الناتجة عن التوقف المفاجئ.

رابعاً وأخيراً، لا بد أن تشمل التغييرات في مشهد ما بعد الأزمة تركيزاً أكبر على المرونة والابتعاد عن الكفاءة ؛ وارتفاع كمّ ديون الشركات في سياق احتمالات الأرباح الضعيفة للعديد منها؛ وتفاوتاً أعمق بين الفائزين والخاسرين ؛ وتشابك مصالح الحكومات مع أنشطة القطاع الخاص ؛ واتجاهاً قوياً للقضاء على العولمة، على سبيل المثال لا الحصر.

وهنا يجب التركيز على أن مقاومة هذه الشكوك ليس أمراً غير عادي. وكما أشرت مراراً، فإن التوقفات الاقتصادية المفاجئة كانت مألوفة فقط لدى من يتعاملون مع الدول الهشة والفاشلة، أو المجتمعات التي ضربتها كارثة وطنية كبيرة، ولم يسبق رؤيتها على مستوى الاقتصادات الكبيرة، فضلاً عن أنه على مستوى الاقتصاد العالمي ككل، لا يوجد نموذج اقتصادي أو نموذج تقييم مؤسسي أعرفه يمكن أن يدمج بسهولة نطاق عدم اليقين المرتبط بالمجاهيل الأربعة المعروفة التي ذكرتها أعلاه، بالإضافة إلى ما يمكن أن يعتبر مجهولاً غير معروف أصلاً.

وعلى الرغم من سيطرة حالة عدم اليقين العملياتي العامة، على المديين القريب والبعيد، لا يجب أن تكون استجابة خبراء الاقتصاد وقوى السوق سلبية أيضاً. وبدلاً من محاولة تقديم توقعات اقتصادية دقيقة أو انتظار قاع معين قد يبلغه السوق، يجب عليهم ترجيح اتجاهات ومبادئ ونطاقات واقعية قد تقودهم في المرحلة الصعبة إلى الأمام بشكل أفضل من محاولات تحري الدقة الكاذبة رغم مغرياتها الكثيرة.

* كبير الاستشاريين في أليانز