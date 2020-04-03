متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي إن جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطاً كبيرة على اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقتهم بكفاية موارد الصندوق لتلبية حاجات تلك الدول. وأبلغ المسؤولون الصحفيين في مؤتمر بالهاتف، أن الصندوق «بعيد» عن استنفاد إجمالي طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار، ويعمل على استكشاف مصادر جديدة للتمويل والسيولة للدول الأعضاء.

* أعلنت الحكومة الكندية، رسمياً، أنّها خصّصت مبلغ 71 مليار دولار كندي (45 مليار يورو) لدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، في مساعدة استثنائية تهدف للحؤول دون أن تضطر الشركات المتعثّرة في البلاد بسبب وباء (كوفيد-19) إلى تسريح موظفيها.

* أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية في إسبانيا، أن ما يقرب من 900 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس/ آذار، عندما أعلنت البلاد عن إجراءات العزل الصحي العام بسبب تفشي فيروس كورونا. وأظهرت البيانات أن نحو 898822 عاملاً فقدوا وظائفهم، أكثر من نصفهم من العمال المؤقتين. وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسمياً كعاطلين عن العمل في البلاد إلى 3.5 مليون في مارس/ آذار، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/ نيسان 2017.

* قال بنك التنمية الألماني «كيه إف دبليو» إن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تقدمت على مدى الفترة القصيرة الماضية بطلبات دعم وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11.6 مليار دولار. وتوقع البنك أن ترتفع الطلبات بصورة أكبر في الفترة المقبلة مع تنامي حدة تداعيات أزمة جائحة كورونا، بخاصة على الشركات المتوسطة والصغيرة. وقال رئيس البنك، جانتر هايونج، إن عدد الشركات التي تقدمت إلى الآن بطلبات دعم وصل إلى 2500 شركة.