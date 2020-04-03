وكالـة الطاقـة تحـذّر مـن تمـدد «الصدمـة» إلـى سلاسـل الإمـداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير: إن الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة فيروس «كورونا» ستمتد تداعياتها عبر سلاسل إمداد النفط العالمية، وستصل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة. وتهاوت أسعار النفط بأكثر من 55% في الربع الأول مع تقلص استهلاك الوقود العالمي بفعل الجائحة، فضلاً عن صدمة المعروض الناجمة عن انتهاء تخفيضات إنتاج أوبك وروسيا.

وبحسب وكالة الطاقة، هناك خمسة ملايين برميل من النفط المستخرج يومياً لا تجتذب علاوات سعرية كافية؛ لتعويض تكاليف استخراجها من الحقول.

أسعار سلبية

وقالت الوكالة في تقريرها: إن الأسعار المتاحة للمنتجين في غرب كندا تراجعت إلى خانة الآحاد، في حين ظهرت حالات لأسعار سلبية في أجزاء من أمريكا الشمالية لخامات أخرى.

استجاب منتجو النفط بتطبيق تخفيضات كبيرة في إنفاقهم على الإنتاج الجديد، وتدور التخفيضات الأولية بين 20 و35 في المئة قياساً إلى ما كان قد خطط له لعام 2020، حسبما ذكر التقرير.

موردو الغاز

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حذرت الوكالة أيضاً من تداعيات انهيار سعر النفط على قطاعات طاقة أخرى، مضيفة: إن انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة سيؤثر في فرص التحول إلى مصادر للطاقة النظيفة؛ مثل الغاز الطبيعي.

وقالت: «النفط عند 25 دولاراً للبرميل سيتسبب في معاناة بعض موردي الغاز العالميين؛ لكي يغطوا تكاليف التشغيل، وكساد السوق الفورية للغاز لن يقدم أي عون»

كُلفة الشحن

إلى ذلك، حلقت كُلفة شحن برميل النفط الأمريكي من الولايات المتحدة إلى الصين لتصل إلى نحو 10 دولارات لتفوق بذلك نصف سعر بيع البرميل. ويرجع الارتفاع الحاد في كُلفة الشحن إلى ارتفاع الطلب على سفن شحن النفط الخام بقوة في محاولة الدول الاستفادة من انخفاض أسعار النفط مع احتدام حرب الأسعار بين الدول المنتجة.

وبحسب بيانات أوردتها «بلومبيرج» ارتفعت كُلفة حجز سفن الشحن الكبيرة لنقل النفط من الولايات المتحدة إلى الصين لشحن النفط في مايو/‏أيار المقبل إلى 19.5 مليون دولار، مقابل كُلفة وصلت في السابق وقبل حرب الأسعار وأزمة فيروس «كورونا» إلى 6.55 مليون دولار، وهو السعر الذي حجزت به السعودية سفن شحن في بداية مارس/‏آذار الماضي لنقل شحناتها من البترول الخام.

الشراء للتخزين

وتتيح الأسعار الحالية فرصة جيدة أمام مشتري منتجات النفط المتنوعة ومنها وقود الطائرات للشراء والتخزين على اعتبار أن أسعار التعاقد الفوري الراهنة في الأغلب تكون أفضل من كُلفة الشراء اللاحقة. وقفزت كُلفة شحن النفط من الشرق الأوسط إلى الصين بنحو 319% من مارس/‏آذار الماضي.