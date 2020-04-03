شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تقطع رحلة مواجع «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت الأسواق العالمية أمس بعدما كانت محبطة، وذلك إثر الإعلان عن مكاملة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، توقعا على إثرها ترامب أن يعلن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي خفضا لإنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل وقد يصل إلى 15 مليون برميل.

وقفزت أسعار النفط 30% فور دعوة السعودية إلى اجتماع طارئ لتحالف أوبك بلس ودول أخرى بهدف الوصول إلى اتفاق نفطي عادل من أجل استقرار السوق. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن دعوة أوبك والدول النفطية خارجها إلى اجتماع عاجل لإعادة «التوازن» للأسواق، تستهدف دعم الاقتصاد العالمي وتأتي استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي.

وبعدما كانت منخفضة، قفزت الأسهم الأمريكية، أمس الخميس؛ رغم تخطي طلبات إعانة البطالة مستوى قياسياً، متجاوزة الستة ملايين طلب مع فرض مزيد من الولايات على قاطنيها ملازمة منازلهم؛ لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وكانت المؤشرات أنهت جلسة، أول أمس الأربعاء، على تراجعات حادّة في جميع القطاعات؛ إذ خسرت مؤشّراتها الثلاثة الأساسية، في أول جلسة في الربع الثاني من العام، أكثر من 4% من قيمتها، مدفوعة بالقلق الناجم عن وباء «كوفيد-19» وتداعياته الكارثية المتوقّعة على الاقتصاد.

وأغلق مؤشّر داو جونز، يوم الأربعاء، على تراجع 4,4% مستقراً عند 20.943,51 نقطة، بدوره أغلق «ناسداك» على خسارة 4,41%، متراجعاً إلى 7.360,58 نقطة. أما مؤشّر «ستاندرد آند بورز» فأغلق على خسارة 4,41% عند 2.470,50 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسم مساء الثلاثاء الماضي صورة قاتمة للأيام المقبلة، قائلاً: إنّ الأسبوعين المقبلين سيكونان «مؤلمين جداً جداً» على صعيد مواجهة الوباء الفتّاك.

بدوره، قال البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إنّه يتوقّع أن يفتك الوباء بنحو 100 ألف إلى 240 ألف شخص في الولايات المتحدة إذا ما التزم الجميع بالقيود المفروضة حالياً على تنقّل المواطنين واختلاطهم ببعضهم.

التركيز على الدمار

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وتراجعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، أمس الخميس؛ عقب الانخفاض الحاد في وول ستريت فيما يجتاح فيروس «كورونا» المستجد العالم ليقترب عدد الإصابات به من مليون شخص مجبراً دولاً عدة على تشديد قيود العزل الصارمة؛ بهدف احتواء تفشي الوباء. وبعد أسبوعين من تسجيل مكاسب ضرورية أعقبت حوافز مالية واسعة بتريليونات الدولارات، عاد المتعاملون للتركيز على الدمار الذي ألحقه الوباء بالشعوب، وتداعياته الطويلة الأمد.

وتفاقم التوتر الذي تشهده البورصات؛ إثر تقرير ذكر أن الصين لم تكشف عن الحصيلة الحقيقية لضحايا الفيروس لديها، فيما بدأت تخرج من إجراءات عزل طويلة.

أنباء مخيبة

وقال جون بورتر من مؤسسة ميلون للاستثمارات لتلفزيون «بلومبيرج» إن «الأنباء المتصاعدة حول الفيروس في الساعات ال24 إلى 48 السابقة مخيبة للآمال». وأضاف: إن «الاقتصاد العالمي وصل إلى حائط مسدود. هناك الكثير من عدم اليقين، وهذا يسهم في تقلبات السوق وفي المسار التراجعي الذي شهدناه في الأيام القليلة الماضية».

وانخفضت بورصات آسيا وأوروبا 4%، أول أمس الأربعاء، في وقت تجاهل المستثمرون بيانات تشير إلى أن الخسارة في عدد وظائف القطاع العام الشهر الماضي أقل بكثير من المتوقع.

ويوم أمس الخميس، وبعدما هوت المؤشرات الأوروبية الرئيسية، استعادت اللون الأخضر وارتفع داكس الالماني 0.54%، وكاك الفرنسي 0.78%، و«فوتسي» البريطاني 1%.

أسهم اليابان

وتراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي أمس الخميس متأثرة بمخاوف من أن البلاد على شفا أزمة «كورونا» وأغلق نيكاي على انخفاض 1.37% عند 17818.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25% منذ بداية العام.

(وكالات)