1.92 مليـار درهـم تصرفـات عقـارات دبـي فـي أسبـوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.92 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 253 مبايعة بقيمة 441.82 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 134.23 مليون درهم، و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 307.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة بوكدرة تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تلتها مبايعة بالقيمة نفسها بمنطقة الصفا الأولى.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها لمبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم، وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق؛ من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم تلتها منطقة جميرا الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 30 لرهن الأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 775 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 350 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 18 مليون درهم وأخرى بمنطقة المطينة بقيمة 16 مليون درهم.(وام)