شكرا لقرائتكم خبر عن أســواق النفـط «تهلّـل» لآمـال الرئيـس الأمريكـي فـي هـدنـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت العقود الآجلة للنفط الخام 10%، يوم أمس الخميس؛ بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريباً؛ لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما، ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل للوضع «الصعب» في أسواق النفط العالمية.

وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11.36%، أو 2.81 دولار، إلى 27.55 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10%، أو 2.03 دولار، إلى 22.34 دولار.

محادثات ترامب

وقال ترامب: إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية، وأنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقاً؛ لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون «أيام قليلة»، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج، وعودة الأسعار للصعود.

كما قال: إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض؛ لبحث سبل مساعدة القطاع الذي «دُمر»؛ بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس «كورونا» وحرب الأسعار بين الرياض وموسكو.

السعودية تدعم

وقال بوتين، خلال اجتماع للحكومة أول أمس الأربعاء، إنه ينبغي على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء العثور على حل يمكن أن يُحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال: إنه «صعب».

من جهته، قال مصدر خليجي كبير مطلع ل«رويترز»، أمس الخميس، إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط؛ لتحقيق استقرار السوق؛ لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بزيادة تخفيضات الإنتاج تسببت في الاضطرابات التي يعانيها السوق.

وحذر بعض المحللين من أن الطريق لا يزال طويلاً قبل الاتفاق على أي خفض في الإنتاج.

لا دلائل

وقال المصدر الخليجي «المملكة لا تزال متمسكة بموقفها، والمرحب بالتعاون العادل بين جميع المنتجين؛ لتجاوز الأزمة الحالية والدفع باتجاه استقرار السوق البتروليه».؛ لكن لا توجد أية دلائل تذكر حتى الآن على أن روسيا والسعودية سيتغلبان على خلافاتهما؛ بعد أن انهار الشهر الماضي الاتفاق القائم بينهما منذ ثلاثة أعوام؛ للحد من إنتاج النفط.

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وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكي 13.8 مليون برميل في أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، ويتوقع المحللون استمرار زيادة هذه المخزونات، مع قيام مصافي التكرير بكبح الإنتاج، واستمرار انخفاض الطلب على البنزين.

الشركات الأمريكية

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي «سألتقي بمنتجي النفط اليوم الجمعة. سألتقي بمنتجي النفط المستقلين أيضاً اليوم الجمعة أو غداً السبت. وربما بعد غد الأحد. سنعقد الكثير من الاجتماعات بخصوص الأمر». وتابع: «على مستوى العالم، دُمر قطاع النفط. هذا سيئ جداً لروسيا، وسيئ جداً للسعودية. أعني أنه سيئ جداً للبلدين. أعتقد أنهما سيبرمان اتفاقاً».

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من أورد نبأ الاجتماعات المزمعة بالولايات المتحدة، إنه من المتوقع أن يبحث ترامب خلالها مع المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط عدداً من الخيارات؛ لمساعدة الصناعة، تشمل إمكانية فرض رسوم على واردات النفط من السعودية.

منتجون صغار

وقالت الصحيفة: إنه من المتوقع أن يشارك ممثلون عن شركات نفط رئيسية في الاجتماع الأولي اليوم الجمعة؛ مثل: إكسون موبيل وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم وكونتيننتال ريسورسز.

وقال مصدر مطلع على الخطة ل«رويترز» إن ممثلين عن مصاف نفطية ومنتجين صغار سيشاركون أيضاً في الاجتماع.

وقال معهد البترول الأمريكي، الذي يمثل قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة، إن رئيسه مايك سومرز سيحضر الاجتماع الأولي؛ لكنه أضاف: «لا نسعى إلى أي إعانات من الحكومة أو إلى تدخل معين في الصناعة في الوقت الراهن للتعامل مع الاتجاه النزولي الذي تشهده السوق في الآونة الأخيرة».

أرامكو تزيد صادراتها

في خضم كل ذلك، أعلنت مجموعة أرامكو أنّها زادت صادراتها من الذهب الأسود إلى مستوى غير مسبوق؛ إذ حمّلت في يوم واحد 18,8 مليون برميل؛ وذلك على الرّغم من انخفاض الطلب العالمي على مصادر الطاقة؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء «كوفيد-19».

وقالت المجموعة في بيان إنّه «في وقت تزداد فيه حاجة العالم للاستقرار، تستمرّ جهودنا في تزويد الطاقة بموثوقيةٍ وكفاءةٍ لا تضاهى». وأضافت: «نفتخر بتحميل 15 ناقلة ب18,8 مليون برميل من النفط».