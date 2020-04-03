متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تعقد شركة الخليجية للاستثمارات العامة اجتماع الجمعية العمومية في 21 إبريل/نيسان الجاري؛ للنظر في السماح لأعضاء مجلس الإدارة بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة، والنظر في استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها على المساهمين.

* أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة «سيكو» خلال شهر مارس/آذار 2020 في كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

وبلغ مجموع عدد الأوراق المشتراة في سوق دبي المالي 51.78 مليون روقة، والمباعة 34.49 مليون، بينما بلغ مجموع المبالغ المدفوعة 32.42 مليون درهم، والمستلمة 20.66 مليون درهم، ورصيد الأوراق المالية 97.97 مليون، والرصيد النقدي 20.74 مليون درهم.

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* أفادت مجموعة «جي إف إتش المالية» أن وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» منحتها تصنيفاً طويل الأجل بمعدل «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويركز تصنيف الوكالة على تقييم أداء المجموعة في 4 مجالات عمل مختلفة؛ هي: الصيرفة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، عبر وحداتها المصرفية التابعة لها «المصرف الخليجي التجار، والتطوير العقاري، وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة».

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت الخليج» على الانسحاب من بورصة الكويت. وأكدت الشركة، أنها لم توزع أرباحاً على مساهميها؛ نظراً للظروف الحالية والتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واستمرار التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

* يعقد مجلس إدارة شركة «طاقة» اجتماعاً في 6 إبريل/نيسان الجاري؛ للنظر في عملية الاستحواذ على معظم أصول الكهرباء والمياه لدى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وسيقدم المجلس توصيته للمساهمين بالموافقة على الصفقة نفسها، وإصدار سندات مالية قابلة للتحويل إلزامياً لمؤسسة أبوظبي للطاقة كمقابل للصفقة.