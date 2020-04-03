شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تشغّل رحلات منتظمة من 5 أبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران أن الناقلة سيرت على مدار الأسابيع الماضية، رحلات إجلاء إلى عدد من الدول مما سهلت لرعاياها العودة لديارهم في ظل قيود السفر الراهنة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
وأضاف: "قامت الاتحاد للطيران بإجلاء مواطني الدولة من مختلف الدول حول العالم إلى العاصمة أبوظبي، كما نقلت هذه الرحلات شحنات غذائية دعماً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة".
وكانت من بين هذه الرحلات عدد من الوجهات مثل الولايات المتحدة واستراليا وسيريلانكا، حيث تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة دولة الامارت وتواصل الاتحاد للطيران بالعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية للاستمرار في تشغيل هذه الرحلات على حسب الطلب.
وسوف تستأنف هذه الرحلات بشكل منتظم من 5 أبريل/نيسان الجاري إلى عدد من الوجهات أولها سيؤول تليها ملبورن وسنغافورة ومانيلا وبانكوك وجاكرتا وامستردام، وتخضع جميع الوجهات على الموافقات الحكومية.
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