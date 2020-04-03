ترسية عقد مركز تشغيل وصيانة لقطار الاتحاد بـ 846 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، عقد اليوم الخميس، مجلس إدارة الشركة، اجتماعه عن بُعد، واعتمد ترسية عقد إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة بمنطقة الفاية في أبوظبي بقيمة 846 مليون درهم.

وقام سموه خلال الاجتماع بزيارة افتراضية إلى موقع الأعمال الإنشائية في منطقة سيح شعيب، تم خلالها تدشين أعمال الحزمة «ب» من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، الذي تتولى مهمة تطويره وتشغيله شركة الاتحاد للقطارات، سعياً لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة بين أفضل دول العالم في جودة النقل، حيث تمتد الحزمة «ب» على مسافة 216 كيلو متراً، وتشمل مصنع العوارض الخرسانية وإنشاء مسارات تصل إلى مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، وميناء خليفة، ومدينة أبوظبي الصناعية (إيكاد).

متابعة يومية

وتابع سموه خلال الاجتماع آلية استمرار العمليات التشغيلية لأسطول شركة الاتحاد للقطارات، حيث يتم يومياً وفق الخطط المعتمدة نقل حبيبات الكبريت من مصادر الإنتاج في شاه وحبشان إلى الرويس، التزاماً من الشركة بتقديم خدمات موثوقة وآمنة وسريعة.

كما اطلع سموه خلال الاجتماع على نتائج تقرير الأداء لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لشركة الاتحاد للقطارات، وعلى الأهداف والعمليات التشغيلية للشركة حتى تاريخه، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات المستقبلية، وآخر مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في حزم المرحلة الثانية التي تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى الفجيرة وخورفكان على الساحل الشرقي، واعتمد المجلس في اجتماعه القوائم المالية المدققة لعام 2019، والخطة الاستراتيجية لعام 2020

وأكد سموه أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية والأعمال التشغيلية لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق الخطط المعتمدة حفاظاً على المكتسبات الوطنية.

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التدابير الاحترازية

ووجه سموه بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لدعم استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة عالية المستوى مع المتغيرات، وبما يضمن الحفاظ على الأداء والإنتاجية في مختلف قطاعات الشركة.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع ترسية عقد إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة بمنطقة الفاية في أبوظبي، على ائتلاف بقيادة شركة «فينسي الفرنسية للمقاولات»، بقيمة تبلغ 846 مليون درهم، وذلك تلبية لخطط نمو شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتماشياً مع التوجهات المستقبلية لشركة الاتحاد للقطارات في توفير شبكة سكك حديدية تعزز وتدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

المركز الأضخم

ويتضمن المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة الذي يعد الأضخم والأهم في الشبكة، أعمال التخزين، والتجهيز، والتشغيل، والصيانة لقاطرات وعربات البضائع، ومستودع المركبات الثقيلة، مع مهام التحكم في عمليات الخط الرئيسي بالكامل في مركز عمليات الشبكة داخل المبنى الإداري في منطقة الفاية.

وتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على جهودها وتعاونها المتميز في عمليات تخصيص الأراضي لمحرمات مسار شبكة السكك الحديدية الوطنية وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع منذ بداية العام حتى تاريخه، مما ساهم في استمرار تقدم العمل وفق الخطط المعتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت بترسية جميع عقود الأعمال المدنية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتدشين أعمال الحزمة «أ» من المرحلة الثانية، وترسية عقد لبناء سلسلة من محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية، وترسية عقد توريد أسطول قاطرات لترفع حجم أسطول الشركة إلى 45 قاطرة، الأمر الذي يؤكد سير شركة الاتحاد للقطارات بخطى قوية وثابتة لإنجاز أحد أكبر وأهم المشاريع بالدولة.