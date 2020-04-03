شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "مستثمري العاشر": الفترة المقبلة ستشهد انخفاض أسعار غاز المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن هناك فرصة مواتية من أجل تحريك أسعار الغاز الممنوحة للمصانع مرة أخرى في الفترة المقبلة، من أجل دعم الصناعة المصرية خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أيمن رضا في تصريح لـ"الخليج 365": الأوضاع العالمية التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد، من الممكن أن تساهم في تحقيق هامش جديد من الوفر وبالتالي فرصة لخفض جديد في أسعار الغاز للمصانع، حيث انخفضت أسعار الغاز عالميا.

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وأشار الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان إلى أن كل خفض في أسعار الغاز يصب في مصلحة الصناعة المصرية، علما بأن الخفض الأخير لم يحقق استفادة لشريحة كبيرة من المصنعين.

وينتظر القطاع الصناعي رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال أيام لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.

وطالبت المصانع وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بخفض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.