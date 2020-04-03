شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ناروبين: خفض الغاز لـ3 دولار ينقذ شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ابراهيم موسى، رئيس شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" أن الشركة مثلها مثل بقية شركات قطاع الأعمال العام الصناعية تعانى من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز حيث تحصل عليها الشركة ب5 دولارات، فى الوقت الذى تحصل عليه الشركات المنافسة بأقل من 3 دولارات مما يستوجب النزول بالسعر .

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و أضاف إبراهيم موسى لـ"الخليج 365"، أن قرار الحكومة بالنزول بسعر المليون حدك حرارية ل 4.5 دولارقرار داعم للصناعة بشكل كبير لكنه غير كاف لشركات قطاع الاعمال التى تحصل عليه ب4.5 دولار وبالتالى لم تستفد من نزوله ، موضحا أن الشركة تدفع شهريا 150 ألف جنيه للغاز حاليا، مقارنة بـ30 ألف جنيه، مما دفع الشركة للدخول فى نزاع مع شركة الغاز التى غيرت العدادات بعدادات جديدة نعتبرها غير دقيقة فى القراءة، موضحا أن سعر الغاز ساهم فى زيادة التكاليف ،وبالتالى ضعف المنافسة وقيام بعض شركات القطاع الخاص بالنزول بأسعارها أقل من أسعار قطاع الاعمال العام وهو امر بحاجة الى حلول فورية لخفض التكاليف .

وحول تاثر منتجات الشركة بالمنتجات المستوردة أشار أن الشركات المنافسة تقوم بتصدير نفس المنتجات إلى مصر، ويتم بيعها بأقل من أسعارنا، وبطبيعة الحال العملاء تقبل على السعر المنخفض، وبالتالي فإنه فى حالة ربط سعر الغاز لشركتنا وللشركات الصناعية بالسعر العالمى، سيساهم مباشرة في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض أسعار المنتجات، وبيعها باقل من سعر المستورد مما يزيد من الحصة السوقية لنا محليا، ويزيد من قدرتنا على التصدير للعملاء في الخارج.