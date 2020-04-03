شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وتغلق مرتفعة بدعم من انتعاش النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تتعاملات الخميس متجاهلة بيانات إعانة البطالة السلبية، وتلقت دعما من انتعاش أسعار النفط مما أثر إيجاباً على أداء شركات الطاقة.



وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" بأنه تحدث مع ولي العهد العودي الأمير "محمد بن سلمان" عن أحوال سوق الطاقة العالمي، واعرب عن توقعاته بأن تتخذ الرياض وروسيا أيضاً قرارات بخفض الإنتاج بنحو عشرة أو خمسة عشر مليون برميل يومياً.



ويريد الرئيس "ترامب" ارتفاع الأسعار إلى مستوى يدعم استمرارية عمل صناعة الطاقة في بلاده بعد إفلاس عدد من الشركات النفطية نتيجة هبوط الأسعار.



وفي سوق الخام، قفز سعر خام "برنت" بنسبة 21% وأغلق عند 29.91 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 36.2 دولار وأقل سعر عند 25.4 دولار.



وصعد سعر "ويست تكساس بنسبة 24.7% مغلقا عند 25.32 ولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.3 دولار وأقل سعر عند 20.7 دولار.

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وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بحوالي 3.3 مليون إلى 6.65 مليون طلب، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.



وسوف تعلن الوزارة يوم الجمعة عن تقرير الوظائف مع توقعات بفقدان الاقتصاد الأمريكي مائة ألف برميل وارتفاع معدل البطالة إلى 3.8%.



وفي ختام الجلسة، ارتفع داو جونز" بنسبة 2.2% (ما يعادل 470 نقطة) إلى 21413 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 21477 نقطة وأقل مستوى عند 20735 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 126 نقطة) إلى 7487 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7501 نقطة وأقل مستوى عند 7308 نقاط.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 2.3% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 2527 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2533 نقطة وأقل مستوى عند 2455 نقطة.