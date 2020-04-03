شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة وفاة بكورونا فى البنوك.. البنك العقارى ينعى موظفه ويعلن إجراء هام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالبنك العقارى المصرى العربى، اليوم الخميس، إن أحد موظفى البنك والذى كان يعمل بقطاع التمويل العقارى بمقر المشهدى "مقر إدارى"، توفى اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من الإعلان الرسمى عن الإصابة، قائلًا "إدارة البنك تنعى وفاة الموظف الذى كان يتميز بحسن الخلق والكفاءة فى العمل".

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية تشمل إغلاق فرع البنك بمقر المشهدى "مقر إدارى" وإجراء التعقيم والتطهير للفرع، مؤكدًا أن إجراءات الوقاية تطبق بكفاءة عالية داخل شبكة فروع البنك.

من جانبه قال مصدر مصرفى مسؤول لـ"الخليج 365"، إن حالة الوفاة التى شهدها البنك العقارى المصرى العربى، تعد الأولى لأحد العاملين بالبنوك بفيروس كورونا، مشيرًا إلى تطبيق البنوك لإجراءات صارمة بشأن الوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد.

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وأعلن البنك العقارى المصرى العربى، قبل أيام، ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد موظفى البنك بقطاع التمويل العقارى بمقر المشهدى ( مقر إدارى) والذى كان فى إجازة منذ 19 مارس الماضى، ضمن خطة البنك نحو تخفيض العمالة بالبنك.

وأشار البنك العقارى المصرى العربى إلى أنه فى إطار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن فقد تقرر إخلاء المبنى بالكامل بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020 لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية السريعة وتعقيم المبنى ضمانا لصحة وسلامة العاملين والعملاء.

وأكد البنك أنه متابعة حالة الموظف وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وفقا والاجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.