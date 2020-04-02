شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق منخفضا بأكثر من 5% عقب المزيد من الأنباء السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات الخميس بعد ورود المزيد من الانباء السلبية بشأن صانعة الطائرات الأمريكية المتضرةر بشدة من فيروس "كورونا".



وبعث المدير التنفيذي لـ"بوينج" "ديفيد كالهون" خطابات إلى العديد من الموظفين عارضا عليهم حوافز ومكافآت مالية لم يستقيل منهم بشكل طوعي.



وتعهد "كالهون" بتعويض كافة الموظفين الذين يستقيلون طواعية مشيرا إلى ضغوط شديدة وأضرار بالغة تتعرض لها شركة الطائرات الأمريكية بسبب فيروس "كورونا".

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وأوضح بأن "بوينج" متضررة كذلك من توقف العديد من شركات الطيران والرحلات الجوية بسبب تفشي الفيروس وإغلاق الدول لحدودها مشيرا إلى أنه ربما يستغرقون سنوات للتعافي من آثار الفيروس.



ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أكد على وجود اتصالات بين مسؤولين في البيت الأبيض "وبوينج" لبحث سبل دعمها في أزماتها متعهدا بعدم السماح بانهيار الشركة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 5.6% وأغلق الجلسة عند 123.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 136.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 120 دولارا.