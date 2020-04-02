شكرا لقرائتكم خبر عن سهم"تسلا" يقفز بأكثر من 17% بعد بيانات تسليم السيارات في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الخميس حيث تلقى دعما من بيانات انتعاش وتيرة تسليم السيارات خلال الربع السنوي الأول بما تجاوز توقعات المحللين.



وكشفت الشركة اليوم عن أنها سلمت نحو 88.4 الف سيارة في الربع السنوي الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار بينما توقع محللون تسليم 79.9 ألف سيارة.

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وشمل ذلك تسليم أكثر من 76 ألف سيارة من الفئة "موديل 3" و"موديل واي" وما يقرب من 12.2 ألف سيارة من "موديل إس" و"موديل إكس".



وخلال الربع الأول أيضا، بلغ إنتاج الشركة الأمريكية نحو 103 آلاف سيارة من بينها 15.4 ألف سيارة "موديل إس" و"موديل إكس" بينما انتجت 87.3 ألف وحدة من "موديل 3" و"موديل واي".



وارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش خلال تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 17.3% إلى 533.4 دولار بعد إغلاق الجلسة على انخفاض بنسبة 4.5% إلى 454.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 494.2 دولار وأقل سعر عند 446.4 دولار.