شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتوسع مكاسبها وتغلق على ارتفاع بحوالي 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الخميس مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في أعقاب صدور بيانات ضعيفة في الولايات المتحدة وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في البلاد.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو 3.3 مليون طلب إلى 6.65 مليون طلب في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.

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ومن المنتظر غدا الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا ويترقب المستثمرون معرفةة مدى تأثير فيروس "كورونا" على حالة سوق العمل.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 4.8% وأغلقت عند 14.654 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 14.72 دولار بينما سجل أقل سعر عند 13.99 دولار.