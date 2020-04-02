شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من قوة الدولار الأمريكي واستمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" سواء في المملكة المتحدة او على الصعيد العالمي.



وكشفت بيانات حكومية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع في المملكة المتحدة إلى نحو ثلاثة آلاف شخص بينما أصيب ما يقرب 35 ألفا آخرين.

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أما على الصعيد العالمي، فقد قفز عدد المصابين إلى أكثر من مليون حالة في حين توفي أكثر من خمسين ألف شخص في الوقت الذي عزل فيه مليارات البشر في منازلهم.



وتوقعت وكالة "فيتش" تعرض الناتج المحلي الإجمالي العالمي لركود عميق خلال العام الجاري، وذلك بعد عشرة أيام فقد من توقعاتها بتباطؤ النمو الاقتصادي فقط.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2398، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2476 بينما سجل أقل سعر عند 1.2349.