شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للتحديث 11 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس، أبرزها قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول خفض إنتاج النفط وتوقعاته بوصول حجم الإنتاج لـ10 ملايين برميل، وقرار جهاز مدينة 6 أكتوبر بتلقى طلبات ترخيص البناء على الإيميل، وغيرها من الأخبار ..

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.



طارق عامر محافظ البنك المركزى

ترامب : خفض إنتاج النفط قد يتجاوز 10 ملايين برميل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاج النفط نحو عشرة ملايين برميل، حيث أبدى كلا البلدين استعداده لإبرام اتفاق.



ترامب

المصرية للاتصالات: إتاحة باقة مكالمات بلا حدود من التليفون الأرضى وخصم 15 جنيها

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن عرض جديد لعملاء التليفون الثابت، حيث تم تخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة الـ 35 للتليفون الثابت إلى 20 جنيهًا فقط لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب، وتتيح هذه الباقة للعملاء الاستمتاع بمكالمات بلا حدود طوال الشهر لخطوط الثابت والمحمول لشبكة WE مع تطبيق سياسة الاستخدام العادل، يأتي ذلك في إطار مبادرات الشركة للتخفيف من تداعيات التباعد الاجتماعي المترتبة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومساعدة العملاء على الاحتفاظ بقدرتهم على التواصل بشكل أكبر في ظل الظروف الحالية.

قروض ميسرة وسداد المستحقات الحكومية لشركات التكنولوجيا

اتخذت منظمة اتصال والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، عدة إجراءات بهدف مساعدة الشركات المحلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتي أثرت سلبا على الكثير من الشركات نتيجة تباطوء الأعمال.

جهاز الإحصاء: 18.4% تراجعا بالواردات المصرية فى يناير الماضى

كشفت بيانات رسمية، عن تراجع حجم ملحوظ للواردات المصرية من السلع خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 5 مليار و32 مليون دولار، مقابل 6 مليار و52 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 18.4%.

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الرقابة المالية تحدد مراقب حسابات واحد لثلاث صناديق استثمار بحد أقصى

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إجراء تعديل في ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، بإضافة بند جديد يجيز قيام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات ثلاثة صناديق مختلفة في وقت واحد بحد أقصى، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

التجارة والصناعة تطلق 12خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إطلاق 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة على البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك في إطار توجهات السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاعين الصناعي والتجاري.



وزاره التجاره والصناعه

جهاز ٦ أكتوبر يعلن تلقى طلبات ترخيص المباني عبر البريد الإلكتروني

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أنه سيتم تلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني 6[email protected] ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصا من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

الذهب العالمى يهبط مع تمسك الدولار بمكاسبه فى ظل ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم الخميس، في الوقت الذي تمسك فيه الدولار بمكاسبه، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة للوظائف في الولايات المتحدة في ظل تنامي المؤشرات على ركود بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا.



سبائك ذهب

رئيس مصلحة الضرائب: توفير أماكن انتظار للممولين.. وتنظيم دخولهم للمأموريات منعاً للزحام

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكاتف أطراف المجتمع الضريبي من مكاتب المحاسبة وممولين ووسائل الاعلام وادارة ضريبية واجب وطنى خلال الفترة الحالية التى تمر بها مصر، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا علي الاقتصاد.