فيديو .. أنت معفى بأمر الحكومة من 10 أشياء في زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعفت الحكومة المواطنين من عدة التزامات مؤقتا خلال أزمة كورونا وهى سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، سداد أقساط الفلاحين لبنك الائتمان الزراعى لمدة 6 أشهر ، غرامات التأخير على المستحقات المالية للبنوك، مصروفات السحب من ماكينات بنوك أخرى، تغيير رخصة القيادة المنتهية حتى انتهاء الحظر، تغيير بطاقة الرقم القومى المنتهية حتى انتهاء الحظر . Advertisements ولمعرفة باقى الإعفاءات الحكومية للمواطنين شاهد الفيديو التالى .

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