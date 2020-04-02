شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركوريا: منتجو النفط الصخرى الأمريكى يبيعونه بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحد أكبر متعاملي النفط في العالم إن طاقة تخزين الخام العالمية توشك على النفاد وإن منتجي النفط الصخري الأمريكيين يبيعون الخام بالمجان تقريبا لكنهم مازالوا يرفضون تقليص الإنتاج، على أمل أن يجتازوا العاصفة بسلام.

وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لمجموعة مركوريا إنرجي، إن التطورات تبرز الصعوبات التي تواجهها روسيا والسعودية في محاولتهما الحد من منافسة النفط الصخري الأمريكي عن طريق الأسعار المنخفضة.

وأبلغ رويترز بالهاتف "في الولايات المتحدة، نشتري بمستويات تقترب من الصفر لكن نظرا لالتزامات شتى تجاه خطوط الأنابيب والبنوك فإنهم يواصلون البيع. يمضون بلا توقف على أمل أن يعود الطلب، فيعودون إلى الحياة."

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ويخضع نحو ثلاثة مليارات شخص لإجراءات إغلاق عام في أنحاء العالم. وانهار الطلب على البنزين ووقود الطائرات مع وقف شركات الطيران أساطيلها، مما أوقع أسواق المال والنفط في أزمة.

وقد تكون الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي بالفعل في ضوء مستوى قياسي مرتفع لطلبات إعانة البطالة التي بلغت الستة ملايين.

وقال دوناند "مقارنة بالوضع قبل أسبوع، كان تحطم الطلب يدور بين عشرة ملايين و30 مليون برميل يوميا، لذا لسنا في سوق عادية. إذا كان لديك هامش خطأ في التوقعات قدره 20 مليون برميل - لا يصبح هناك معنى لأي شيء.

"نعتقد أن استهلاك المصافي منخفض 15 مليون برميل يوميا، وهو تقدير متحفظ. بالملاحظة، ينبغي أن يكون الطلب منخفضا 20 مليون برميل أو أكثر."