شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع عند الفتح مع تجاوز طلبات إعانة البطالة 6 ملايين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس، بعد أن تخطت طلبات إعانة البطالة مستوى قياسيا متجاوزة الستة ملايين طلب مع فرض مزيد من الولايات على قاطنيها ملازمة منازلهم لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 124.05 نقطة بما يعادل 0.59% ليفتح على 20819.46 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.96 نقطة أو 0.48 % ليسجل 2458.54 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 43.13 نقطة أو 0.59 % إلى 7317.45 نقطة.
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