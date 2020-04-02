شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 2-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 2-4-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 528.405 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة إيقاف تداول 20 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم السويدي إليكتريك، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لتطوير صناعة البناء، ليسيكو مصر، ايديتا للصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العامة لصناعة الورق-راكتا، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العبوات الطبية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للدواجن، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، العز الدخيلة للصلب، الأهرام للطباعة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 2.3 مليار جنيه البورصة تربح 2.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 528.405 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.9 مليون ورقة مالية بقيمة 925.8 جنيه، عبر تنفيذ 21.8 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.34%، والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.83%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 379 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 322.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 102.1 مليون جنيه، 888.1 ألف جنيه، 234 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 721 نقطة.

وارتفعت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

مشتريات الداخليين مشتريات الداخليين سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مصر لصناعة الكيماويات، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصرية للمنتجعات السياحية، 250 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 1.23 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 2550 سهم، 37.58 ألف سهم، على التوالى.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 10 آلاف سهم، 87.3 ألف سهم، 110 ألف سهم، 2 مليون سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، المصرية للمنتجعات السياحية، 60 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالى، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى 11 ألف سهم.