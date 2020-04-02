شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مذكرة التفاهم لاستحواذ "السعودية المصرية" على شركة تابعة للبابطين للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، عن تمديد مذكرة التفاهم مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للاستحواذ على حصة من حصص الشركة عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر لمدة شهرين آخرين، وذلك لعدم الانتهاء من الدراسة النافية للجهالة التي تقوم بها الشركة السعودية المصرية، بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بخطاب النوايا الموقعه بين الطرفين، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وأدى إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية المطلوبة للانتهاء من الدراسة.

وكانت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، قد أعلنت عن صرف الأرباح عن فترة الربع الرابع من عام 2019، وذلـك بواقع نصف ريال للسهم الواحد بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم.

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وحققت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، إيرادات بقيمة 1348.6 مليون ريال عام 2019 مقابل 913.2 مليون ريال عام 2018، بنسبة نمو 47%، وبلغ صافى الربح 86 مليون ريال مقابل 69.7 مليون ريال بنسبة نمو 23%.