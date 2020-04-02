شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 2 -4 -2020.





إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم السويدي إليكتريك، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لتطوير صناعة البناء، ليسيكو مصر، ايديتا للصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العامة لصناعة الورق-راكتا، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العبوات الطبية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للدواجن، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، العز الدخيلة للصلب، الأهرام للطباعة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 2.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 528.405 مليار جنيه. البورصة تربح 2.3 مليار جنيه

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.9 مليون ورقة مالية بقيمة 925.8 جنيه، عبر تنفيذ 21.8 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.34%، والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.83%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 379 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 322.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 102.1 مليون جنيه، 888.1 ألف جنيه، 234 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 721 نقطة.

وارتفعت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.107 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 5.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%

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- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 5.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 450.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.06%

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.11%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.532 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.59%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%