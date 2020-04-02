شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى "عامر" و"مدينة نصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى عامر جروب إلى 236.001 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.130 مليون شهادة.

فيما ارتفع رصيد شهادات الإيداع لشركات، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.806 مليون شهادة، التجارى الدولى- مصر إلى 58.871 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع جى بى أوتو عند 275.622 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير إلى 697.542 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 32.154 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.030 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 181.512 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 84.195 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.625 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 528.405 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.9 مليون ورقة مالية بقيمة 925.8 جنيه، عبر تنفيذ 21.8 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.34%، والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.83%.