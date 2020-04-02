شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: مصر تطلب شراء 100 ألف طن من السكر البرازيلى الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفيد وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن مشتري السكر الحكومي المصري يسعى لشراء 100 ألف طن من السكر البرازيلي الخام في مناقصة عالمية.

أظهرت الوثيقة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 11 ابريل نيسان. تُقدم العروض شاملة تكاليف التأمين والشحن مع إرسال الكمية على سفينتين.

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ينبغي أن تصل السفينة الأولى بين 16 و31 مايو أيار والثانية بين 16 و30 يونيو حزيران.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في وقت سابق اليوم إن مصر تستهدف تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من المواد الغذائية الأساسية لما يكفي ستة أشهر من أجل ضمان توافر الإمدادات في خضم وباء فيروس كورونا.