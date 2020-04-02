شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تطلق تطبيق ماسينجر علي الكمبيوتر لدعم مكالمات الفيديو الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ستان تشادونفسكي، نائب رئيس Messenger التابع لفيس بوك: عن إطلاق تطبيق لكلٍ من أجهزة MacOS وWindows يتيح مكالمات الفيديو والتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة من جميع أنحاء العالم على الكمبيوتر، داعيا المستخدمين لمواصلة البقاء فى المنزل ولكن مع الاستمرار فى الاتصال.

و أضاف قائلا '"يستخدم الناس التكنولوجيا الآن ليتواصلوا مع أحباءهم حتى وإن كانوا على بعد أميال من بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى، وخلال الشهر الماضي، شاهدنا زيادة بأكثر من 100% في استخدام الناس لمتصفحات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لإجراء مكالمات صوتية ومرئية على ماسينجر.

و تابع بالقول:"الآن مع وجود تطبيقات على نظامي MacOS وWindows، فإننا نقدم إمكانيات Messenger على أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك مكالمات الفيديو الجماعية بلا حدود."

وهذه أهم خصائص التطبيق الجديد:

● مكالمات فيديو جماعية على شاشة أكبر: حافظ على تواصلك مع أحبائك وأصدقائك، انضم إلى حصة تمارين رياضية، أو قم باستضافة ساعة من المرح.

● سهولة الاتصال: لا تحتاج إلى معرفة رقم هاتف شخص ما أو بريده الإلكتروني طالما أن كل أصدقاءك لديهم فيسبوك وMessenger.

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● تعدد المهام: من السهل الوصول إلى الدردشات الخاصة بك، ويمكن أن تدخل وتخرج من التطبيق بسهولة بينما تقوم بمهام أخرى على الكمبيوتر.

● الإشعارات: يمكنك استقبال إشعارات الرسائل الجديدة، وبالتالي تستطيع العثور على المحادثة التي تبحث عنها بسرعة، وفي ذات الوقت يمكنك التحكم في إسكات الإشعارات بشكل دائم أو مؤقت.

● مزامنة المكالمات بين الهاتف والكمبيوتر: لن تفوت مكالمة أو رسالة على Messenger أبداً أياً كان الجهاز الذي تستخدمه.

● كل ما تحبه في Messenger على شاشة أكبر: بما في ذلك الوضع المظلم و الـ GIFs.

وكشفت فيسبوك فى بيانها عن إمكانية تنزيل التطبيق اليوم من Microsoft Store أو Mac App Store.