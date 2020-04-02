شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الاتصالات يتفقد عمليات صرف المعاشات ويوجه الشكر للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بزيارة مركز الخدمات البريدية (الأهرام) لمتابعة انتظام صرف معاشات شهر أبريل وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الزيارة التفقدية أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد من أجل انجاز العمل؛ مؤكدا أن تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين تأتى على رأس أولويات الحكومة.

ووجه الدكتور عمرو طلعت نحو بذل أقصى الجهود لتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والاستعداد اللازم للمراحل التالية لعملية صرف المعاشات وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعزيز الثقة التي يحظى بها البريد لدى المواطنين والتى ترسخت عبر سنوات طويلة.

كما دعا الوزير العاملين إلى الالتزام باتباع التدابير الوقائية التي أعلنتها الهيئة القومية للبريد للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكاتب البريد.

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هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج الابتدائية والتي تم تخصيصها للاستعانة بها كمنفذ لهيئة البريد لصرف معاشات شهر إبريل وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتي شملت التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات الى جانب مكاتب البريد.

الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن عدد من الإجراءات الاحترازية للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد حيث تم زيادة عدد مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصرا الي 2000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.



وزير الاتصالات ورئيس البريد يتفقدان صرف المعاشات



وزير الاتصالات يتفقد صرف المعاشات



مركز الخدمات البريدية الاهرام