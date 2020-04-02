شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. وارتفاع "السعودية" للجلسة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده للجلسة الثالثة على التوالى، وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، وصعدت بورصة دبى هامشيا مدفوعة بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى، كما هبطت بورصة البحرين.



بورصة الكويت بورصة الكويت أنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى، بضغوط هبوط 4 قطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% خاسراً 45.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4702.11 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.28% خاسراً 65.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5043.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 7.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4032.18 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.36%، خاسراً 14.17 نقطة ليغلق عند مستوى 3932.56 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 90.9 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون دينار كويتى عبر 7736 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.41%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.12%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.14%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%،، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.84%، تليه شركة منازل القابضة بنسبة 9.96%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.77%، فيما تصدر سهم "شركة المجموعة التعليمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.93% ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 8.63%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 6.38%.



بورصة السعودية بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.74% رابحا 180.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6749.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.52% رابحا 310.50 نقطة ليغلق عند مستوى 5936.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 262.6 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفع 153 سهما، فيما تراجع 32 سهما.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.25%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.53%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 3.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.80%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.93%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.49%.

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وجاء سهم "بترو رابغ"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.91%، ثم سهم ساب بنسبة 9.82%، ثم سهم المجموعة السعودية بنسبة 8.96%، فيما جاء سهم "المواساة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.74%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 2.41%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 2.19%.

بورصة البحرين بورصة البحرين راجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.86% خاسراً 11.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1329.78 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 71.1 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 51.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.27%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.09%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.45%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.40%.