شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: أسعار النفط الحالية لا تناسب أحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن أسعار النفط الحالية لا تناسب أى أحد وتوقع أن يهبط الطلب العالمى على الخام 20 مليون برميل يوميا فى الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال نوفاك، متحدثا لإذاعة صدى موسكو، إن من الخطأ أن تزيد روسيا إنتاجها النفطى في الوقت الحالى وسط تخمة معروض لا تتزحزح.

و قال وزير الطاقة الروسي، إن موسكو قد تعود إلى محادثات النفط مع السعودية، مضيفا أن روسيا ستواصل المباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص أسواق النفط.

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وقال الكرملين اليوم الخميس، إن الدول المنتجة للنفط لم تبحث أي اتفاقات محددة أو مجردة بخلاف صيغة اتفاق أوبك+ لكبح الإمدادات والذي انتهى أجله في نهاية الشهر الماضي.

وانخفضت أسعار النفط بنحو النصف منذ أخفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا الشهر الماضي في تمديد اتفاقهم بشأن الإنتاج.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عدة مرات يوميا عبر الهاتف مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لمناقشة سوق النفط العالمية وسوق الوقود المحلية.