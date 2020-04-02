شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر:خطة لشراء وتخزين كميات كبيرة من البترول فى ظل انهيار الأسعار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه يتم التخطيط حاليا لشراء كميات كبيرة من النفط الخام وتخزينها، وذلك بعد انهيار أسعار النفط ووصولها لـ 20 دولار للبرميل.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ " الخليج 365 " أنه سيتم تخزين الكميات التي سيتم شرائها في ظل انخفاض أسعار النفط بخزانات ذات موصفات معينة لافتا أن عملية التخزين ستكون طبقا للطاقة الاستيعابية المتاحة، وذلك من أجل تأمين احتياجات الدولة من البترول وفقا لهذه الأسعار .

وشهدت أسعار النفط الخام عالمية انخفاضا في أعقاب أكبر خسائر فصلية وشهرية على الإطلاق للخام، إذ تفاقمت مخاوف تخمة المعروض بفعل ارتفاع فاق التوقعات في المخزونات الأمريكية واتساع هوة الخلاف داخل أوبك.

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أسعار النفط قرب أقل مستوياتها منذ عام 2002 وسط أزمة فيروس كورونا العالمية التي أدت لتباطؤ اقتصادي عالمي وخفضت الطلب على الخام، وأنهت التعاملات الآجلة على الخام الربع الأول منخفضة نحو 70 % بعد خسائر قياسية في مارس.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 10.5 مليون برميل الأسبوع الماضي متخطية كثيرا التوقعات بارتفاع أربعة ملايين برميل.