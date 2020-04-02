شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.74% بنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.74% رابحا 180.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6749.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.52% رابحا 310.50 نقطة ليغلق عند مستوى 5936.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 262.6 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفع 153 سهما، فيما تراجع 32 سهما.

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وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.25%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.53%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 3.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.80%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.93%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.49%.

وجاء سهم "بترو رابغ"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.91%، ثم سهم ساب بنسبة 9.82%، ثم سهم المجموعة السعودية بنسبة 8.96%، فيما جاء سهم "المواساة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.74%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 2.41%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 2.19%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أسمنت اليمامة، عن دعمها بمبلغ 3 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ويأتي ذلك ضمن مبادرات القطاع الخاص لمكافحة فيروس كورونا تماشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.