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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بنحو 3% بعد بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبية في الولايات المتحدة.
وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بحوالي 3.3 مليون طلب إلى إجمالي 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وسوف تعلن وزارة العمل غدا عن تقرير الوظائف الشهري عن مارسي/آذار الذي تضرر فيه الاقتصاد الأكبر في العالم بفيروس "كورونا".
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.9% إلى 1637.7 دولار للأوقية، وهي أكبر مكاسب منذ الرابع والعشرين من مارس/آذار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1642 دولارا وأقل سعر عند 1595.2 دولار.
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