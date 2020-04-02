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2000 عملية يوميا عبر تطبيق «سكني» منذ بدء الاحترازات الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجل تطبيق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تضاعفا في أعداد المستفيدين من الخدمات والحلول المتنوعة التي يتيحها، محققا أرقاما قياسية خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا، وذلك بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، إذ تجاوز متوسط العمليات اليومية في التطبيق ألفي عملية مختلفة، كما بلغ إجمالي عدد متصفحي المشاريع المتاحة للحجز عبر التطبيق أكثر من 57 ألف زيارة.

وأوضح «سكني» في بيان أمس، أن البرنامج مستمر في تقديم خدماته للأسر الراغبة في التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها على مدار الساعة، عبر قنواته ومنصاته المختلفة التي تشمل التواصل عبر خدمة «راسلنا» عبر موقع «سكني» أو الاتصال على مركز العناية بالمستفيد 199090، والإجابة على استفسارات المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيد في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك في إطار حرص البرنامج على تسهيل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

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ويوفر تطبيق سكني للأجهزة الذكية منصة الكترونية لمعاينة واختيار الأراضي السكنية، والوحدات السكنية من الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية وتوفر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، بهدف رفع نسب التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويتيح التطبيق التسجيل الالكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الالكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع العقود الكترونيا، علاوة على تقديم خدمة «المستشار العقاري» والتسجيل المباشر في برنامج تحمل ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويوفر «سكني» جميع الخيارات والحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين ضمن الضواحي السكنية حول المملكة، والتي تضم نحو 72 مشروعا توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي السكنية والقروض العقارية المدعومة .

عمليات تطبيق «سكني»