شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك والحلفاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك والحلفاء ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وأشارت السعودية إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك وحلفائها) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول أوبك والحلفاء إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

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وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، محادثات عبر الهاتف.

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

قفزت العقود الآجلة للنفط الخام 10% اليوم الخميس بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل للوضع "الصعب" في أسواق النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10.43%، إلى 27.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10.43% إلى 22.41 دولار.