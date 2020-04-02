شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب ومحمد بن سلمان يبحثان أوضاع أسواق النفط والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس.
وجرى خلال المحادثات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وقال ترمب في تغريدة عبر تويتر ""تحدثت مع ولي العهد السعودي عقب حديثه مع بوتين.. أتوقع وآمل أن يخفضوا الإنتاج بـ 10 ملايين برميل، وقد يكون أكثر من ذلك، والذي إذ حدث، سيكون حدثا عظيما لصناعة الغاز والنفط".
وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام 10% اليوم الخميس بعدما قال ترمب إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريباً، ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل للوضع "الصعب" في أسواق النفط العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10.43% إلى 27.27 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10.43% إلى 22.41 دولار.
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