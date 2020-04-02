شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل حاد ليخترق مستويات 21.85 ثم 24.30 ويصل إلى مشارف حاجز 28.00 دولار، ويرتد هبوطاً ليخسر مكاسبه ويتحرك دون حاجز 24.00، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث من المحتمل أن يواصل السعر الانخفاض والعودة إلى المسار الرئيسي الهابط.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.