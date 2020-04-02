شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب باختراق مستوى 1599.10 ليفتح الطريق أمام التوجه نحو محطتنا التالية المنتظر عند 1633.60، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، مدعوماً بالتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1571.20 يمثّل الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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