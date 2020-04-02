الاقتصاد

الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه رغم صدور ارتفاع طلبات إعانة البطالة لمستوى قياسي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات الخميس وعزز مكاسبه على الرغم من صدور بيانات سلبية أظهرت ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق.


وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بنحو 3.3 مليون طلب إلى 6.65 مليون طلب، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

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يأتي ذلك قبيل إعلان الوزارة غدا الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري والذي يتوقع أن يشهد فقدان وظائف في مارس/آذار نتيجة انتشار فيروس "" وتأثيره السلبي على مختلف القطاعات.


وارتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة إلى أكثر من 200 ألف حالة بينما توفي ما يقرب من 4500 شخص في البلاد متأثرين بالمرض.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.

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