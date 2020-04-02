شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات بالإضافة إلى استمرار متابعة الأسواق لتطورات فيروس "كورونا".



ويقترب عدد الإصابات بالفيروس التاجي من مليون حالة عالمياً كما ارتفع عدد الوفيات إلى نحو 45 ألف شخص آخرين.



وحذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من مواجهة بلاده أسبوعين سيئين للغاية في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 200 ألف حالة والوفيات إلى ما يقربي من 4500 شخص.

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وتحاول البنوك المركزية والحكومات حول العالم بذل المزيد من الجهود واتخاذ قرارات لدعم اقتصاداتها المتضررة من "كورونا"، ومن بينها البنك المركزي الكندي الذي خفض الفائدة قرب الصفر.



وفي سياق منفصل، سجل الميزان التجاري الكندي عجزا بنحو مليار دولار كندي بينما توقع محللون تسجيل عجز قدره 2.3 مليار دولار كندي في الشههر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:44 بتوققيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7074، وسجل أعلى سعر عند 0.7106 وأقل سعر عند 0.6994.