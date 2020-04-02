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إيقاف تحديث التقارير الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة، وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي. جاء ذلك في قرار وزاري أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أكد فيه على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين، عدا حالات الوفاة، ذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة.