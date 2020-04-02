شكرا لقرائتكم خبر

قصر نشاط النقل بمركبات التطبيقات الذكية على السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا يقضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

Advertisements

وشددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة بأنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتعليق نشاط سيارات الأجرة، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، وأكدت على قصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

وأشارت في بيانها إلى أن الهيئة العامة للنقل تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل. فيما تتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.

وكان هذا القرار ضمن قرارات أخرى تتعلق بتعليق رحلات الطيران ورحلات القطارات والحافلات، وذلك استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية.