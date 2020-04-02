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تمديد الصرف للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

مددت المؤسسة العامة للتقاعد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من مارس 2020، والذي كان من المقرر إيقافه لعدم تزويد المؤسسة بالمستندات المؤيدة للصرف، وينطبق ذلك على حالات انتهاء الوكالة، وبلوغ 15 سنة وانتهاء الولاية أو بلوغ سن 21، مع تأكيد المؤسسة على ضرورة الاستفادة من هذه المهلة وتزويد المؤسسة بالمطلوب من خلال البوابة الالكترونية لضمان استمرار صرف نصيبهم من المعاش التقاعدي. وتأتي هذه الخطوة امتدادا لحرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ومراعاة مصالح العملاء وتيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم، لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وتقدم المؤسسة عددا من الخدمات الالكترونية لعملائها من خلال بوابتها الالكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية، مما يمكن العملاء من تنفيذ خدماتهم بشكل ذاتي وتقديم معاملاتهم ومتابعة حالتها، كما تتيح خدمات المؤسسة الالكترونية لعملائها إرسال استفساراتهم واستشاراتهم التقاعدية بشكل الكتروني ومباشر.

يذكر أن التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسة منذ إطلاق استراتيجيتها 2022 مكنها من مواجهة ظروف الجائحة والتحول إلى العمل عن بعد من خلال المشاريع والبرامج الرقمية المتكاملة التي أسهمت بإنجاز جميع المعاملات والخدمات المتعلقة بعملائها وتأدية أعمالها بأعلى مستويات الكفاءة والتميز.

مدة التمديد 3 أشهر