شكرا لقرائتكم خبر

110 ملايين في حسابات صغار مربي الماشية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية، بزيادة بلغت أكثر من 30 مليون ريال عن دورة الاستحقاق السابقة.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صرف الدفعة السابعة من الدعم المالي الشهري لصغار مربي الماشية من المواطنين والمواطنات.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد المستفيدين لهذه الدورة بلغ 78.22 ألف مستفيد بتغطية بلغت 13.37 مليون رأس من الماشية في المملكة، مبينة بأن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة، حيث بلغ عدد المواطنين المستحقين من الذكور 57,100 مستفيد ومن الإناث 21,220 مستفيدة.

ويهدف برنامج دعم صغار مربي الماشية إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية المواشي وتحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.

عدد المستفيدين